Avengers: Endgame Tanıtımında, Neredeyse Spoiler Veren 'Thor ve Rocket' Detayı

Avengers serisinin son halkası Endgame'e artık sayılı haftalar kaldı. ABD 'de başlayan Super Bowl etkinlikleri, her zaman olduğu gibi yine hızlı başladı. Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve Marvel hayranlarını büyük bir merak içerisinde bırakan Infinity War'ın ardından ne olacağı merak konusuydu.İlk Avengers filminde yer alan kahramanların dışında herkesin yok olduğu sinematik evrende, artık önemli bir dönüm noktasına gelindi. Fragman ve tanıtım filmleri Endgame hakkında net şeyler ortaya koymasa da Super Bowl için yayınlanan 30 saniyelik klip, filmin ilk fragmanından daha fazla şey anlattı.Yayınlanan tanırım filmi şöyleydi: Galaksinin Koruyucuları ekibinden Rocket'ı dünyada ve Avengers ekibinin bir üyesi olarak gördük. Thor da yine aynı şekilde Kaptan'ın komutasında karşımıza çıkan ekipte yer alıyordu. Nitekim asıl sürpriz detay, her iki kahramanın da aynı anda ekip yer alması değildi. 30 saniyelik bu "uzun" tanıtım filminde Rocket ve Thor'un daha önce ayrı ayrı gözüktükleri yerler ve kostümleri, filme dair önemli detaylar sunuyordu.Rocket, bir adanın sahilini andıran bölgede, bir ahşap kulübenin kapısını aralarken karşımıza çıkıyordu. Thor ise arkası dönük bir şekilde muhtemelen uzaylı yapısı olan bir mağaranın girişinde, düşünceli bir şekilde dikiliyordu. Peki Thor ve Rocket, bu sahnelerde neredeydiler?Thor'dan başlayalım. Öncelikle bulunduğu mekan alışılagelmiş bir şehir yapısı değil. Thor ya Wakanda'da ya da kahramanlarla New York 'ta toplanmadan önce, Thanos'u ziyarete gitmiş durumda. İkinci ihtimal biraz zayıf olsada sahnedeki renkler ve yapı, bize Infinity War'ın son sahnesinde Thanos'u sakin bir mekanda gördüğümüz anları hatırlatıyor.Zayıf olan ihtimalleri bir kenarı bırakıp, Rocket ve Thor'un aynı yerde olduğu ihtimaline odaklanalım. Hatırlarsanız Thor'un babası Odin, Norveç 'te vefat etmişti. Ardından yaşanan olaylarda, Thor yuvası Asgard'ı kaybetmiş, kurtulan bir avuç hemşerisiyle Dünya'ya muhtaç kalmıştı.Kurtulan Asgardlılar ve Thor, Infinity War'da olanlardan sonra, Norveç'e gelip yeni bir Asgard kurma sürecine başlamış olabilirler. Bu da sahnedeki tuhaf yapının, neden Wakanda dışında Asgard yapılarına da benzediğini açıklar. Rocket, Avengers'ın bir araya geldiğini bildirmek üzere Thor'un yanına gelir, dolayısıyla Thor'un bakmakta olduğu o kayalık ve çorak İskandinav adasına ulaşmış olur.Thor'un Wakanda'da olma ihtimali arka planda gözüken sahil ve kayalıklardan dolayı biraz geri planda kalıyor. Bu nedenle ikilinin Norveç'te bir araya geldiğini düşünüyoruz. Thor'un tüm kostümüyle ve çekiciyle yolculuğa hazır olması da Rocket'ın onu ikna ettiğini gösteriyor.Asıl açıklanamayan detay ise Rocket'ın kostümünde yatıyor. Zira bu kostüm, Endgame boyunca çoğu kahramanın giyeceği, kuantum boyutuna özel kostümlere benziyor. İşte bu detayı anlamlandırmak için filmi izlemeyi bekleyeceğiz. Zira Marvel'in kuantum boyutu hakkında en azından Captain Marvel filmine kadar açık vermeyeceği aşikar.Sizin düşünceleriniz neler, Thor ve Rocket aynı yerde olabilir mi? Her iki karakter de kuantum boyutundaki bir alternatif evrende buluşmuş olabilirler mi?