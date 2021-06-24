AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk yarışı "İzmir Salados Tırmanma Yarışı", 26-27 Haziran tarihlerinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, İzmir Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenecek organizasyonda ulusal klasmanda 21, mahalli klasmanda da 10 olmak üzere toplam 31 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon, 26 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Kemalpaşa Meydanı'nda Kültür Merkezi önünden seremoni ile başlayacak.

Şampiyona, Sütçüler Köyü ile Beşpınar Köyü arasındaki 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 27 Haziran Pazar günü 3 çıkış olarak koşulacak. Otomobillerin motor hacimleri ve tadilatlarına göre 4 ayrı kategoride sınıflandırılacağı yarışta, saat 10.00'da başlayacak antrenman çıkışlarının ardından saat 13.30'da ilk çıkışın startı verilecek.

Sezonun ilk tırmanma yarışı saat 18.40'ta yarışma parkurunda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.