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AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı yapıldı - Son Dakika

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı yapıldı

12.09.2021 17:43

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübünce (KOSDER) Kartepe ilçesinde düzenlenen AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı sona erdi.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübünce (KOSDER) Kartepe ilçesinde düzenlenen AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin katkılarıyla Derbent Mahallesi Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışta, 4 kategoride 17 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın birinci kategorisinde Taner Oruç birinci, Orçun Kuşçu ikinci, Evren Girgin üçüncü oldu.

İkinci kategoride birinciliği Sevcan Sağıroğlu, ikinciliği Hakan Yuva, üçüncülüğü Burak Başlık elde etti.

Üçüncü kategoride Bahadır Sevinç birinci olurken, Nizamettin Kaynak ikinci, Refik Bozkurt üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü kategoride ise Emin Cem Yalın birinci, Sinan Soylu ikinci, Buğra Can Kılıç üçüncülüğü kazandı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, KOSDER Başkanı Ceyhun Yalçın, dereceye giren pilotlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı yapıldı
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı yapıldı
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı yapıldı
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Otomobil, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın beşinci ayağı yapıldı - Son Dakika Spor


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