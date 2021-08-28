AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü yarışı başladı - Son Dakika

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından Melikgazi Belediyesinin katkılarıyla Kayseri'de düzenlenen AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü yarışı başladı.

Melikgazi Belediyesi önünde seremonik start ile başlayan organizasyonda, 4 ayrı kategoride 23 sporcu mücadele edecek.

Tırmanma Yarışı, 29 Ağustos Pazar günü Hulusi Akar Bulvarı'nda belirlenen 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden yapılacak. 10.00-11.00 saatleri arasındaki antrenman çıkışlarının ardından, saat 12.00'de ilk çıkışın startı verilecek. Organizasyon 3 çıkışın tamamlanmasının ardından, saat 17.00'de düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

ESOK Başkanı Nevzat Aslan, burada yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da düzenlenmesi planlanan yarışın, daha önce birçok kez Türkiye şampiyonu olmuş Kayserili sporcu Ayhan Germirli'nin teklifiyle Kayseri'de gerçekleştirildiğini belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da otomobil sporcularını kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, bu tür organizasyonların kentin tanıtımına katkısının büyük olduğunu dile getirdi.

Sporculardan Ayhan Germirli de organizasyonu Kayseri'de gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Palancıoğlu da bir otomobilin direksiyonuna geçti.