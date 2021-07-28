Avis Caravan'dan doğa tutkunları için Offroad Karavan

Avis Caravan'ın yeni hizmeti Offroad Karavan, hem aileler hem de zorlu yolları sevenler için hijyenik ve güvenli bir tatil seçeneği olarak öne çıkıyor.

Şirket açıklamasına göre, Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet veren, "En İyisi Kirala, Avis ile Kirala" sloganıyla müşterileriyle buluşan Avis, Türkiye'de en iyi müşteri deneyimi ve memnuniyetini yaşatmak hedefiyle 47 yıldır yenilikçi uygulamalara imza atıyor. Salgın öncesi hayata geçen ve salgın dönemiyle yeniden şekillenmeye başlayan tatil alışkanlıkları ile de tam olarak örtüşen Avis Caravan, şimdi de Offroad Karavan seçeneği ile hizmet portföyünü genişletiyor. Tüm iklim ve arazi koşullarına uyum sağlayabilen Offroad Karavan, dizaynıyla da fark yaratıyor. Avis Caravan, kapalı mekanlarla sınırlı kalmak istemeyen kullanıcılarına, doğayı sınırsızca deneyimleme fırsatı sunuyor. Avis Caravan, en konforlu biçimde geçirilecek tatil deneyiminde, aynı zamanda tüm hijyen koşullarını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eren Gündüz, Türkiye'de, karavan kiralama işini gerçekleştiren ilk kurumsal araç kiralama firması olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Salgın öncesinde başladıkları bu işin, pandemiyle birlikte daha da anlamlı hale geldiğini aktaran Gündüz, "Böyle bir ekosistemin oluşturulmasına vizyonumuzdan gelen öngörü ile liderlik ettik ve daha kat edeceğimiz çok yol var. 'Yollar Eviniz' diyerek yola çıktığımız Avis Caravan hizmetimizle, mekanla sınırlı kalmadan özgürce tatil yapmak isteyen tatilcilere, en üst düzey hijyen ve güvenli ortam ile otel konforundaki hizmeti beraberinde sunuyoruz. Bugüne kadar motokaravan ve çekme karavan ile sürdürdüğümüz hizmetimizin kapsamını offroad karavanı ile genişleterek, müşterilerimize sunduğumuz seçenekleri zenginleştirmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatil dendiğinde akla ilk olarak otel, yazlık ve ev kiralama gelse de, offroad karavan iş hayatının ve şehrin stresinden uzaklaşarak doğa ile iç içe bir tatil deneyimi yaratıyor. Dış görünüşünün yanında iç dizaynıyla da göz dolduran Offroad Karavan ihtiyaç duyulan tüm özelliklere sahip bulunuyor.

Duş çadırı, mutfak, tavan çadırı, led içi aydınlatma, ocak, yemek masası, pencereli açılabilir pop-up sisteminin yanı sıra, su tankı, taş koruması, sineklik, oltalık ve envanter taşıma aparatları sayesinde karavan, kamp ve spor aktivitelerini de bir araya getiriyor. Özel şasi, süspansiyon ve fren sistemiyle her türlü arazi ve iklim koşulunda kullanıcılarını yarı yolda bırakmadan konfor sağlayan Avis Caravan offroad seçeneği, hem aileler hem de zorlu yolları sevenler için en hijyenik ve en güvenli tercih olarak öne çıkıyor.