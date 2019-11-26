Son Dakika Haberleri: Avis'e "En İyi E-Ticaret Deneyimini Yaşatan Marka" ödülü
Son Dakika Güncel Avis'e 'En İyi E-Ticaret Deneyimini Yaşatan Marka' ödülü - Son Dakika

Avis'e "En İyi E-Ticaret Deneyimini Yaşatan Marka" ödülü

7 saat önce

Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren araç kiralama markası Avis, "En İyi E-Ticaret Deneyimini Yaşatan Marka" ödülüne layık görüldü.

Avis'e

Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren araç kiralama markası Avis, "En İyi E-Ticaret Deneyimini Yaşatan Marka" ödülüne layık görüldü.

Avis'ten yapılan açıklamaya göre, "En İyisi Kirala, Avis ile Kirala" sloganıyla müşterileriyle buluşan Avis, ECHO Awards 2019 kapsamında araç kiralama kategorisinde Türkiye'nin "En İyi E-Ticaret Deneyimini Yaşatan Marka" ödülünün sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl ilki düzenlenen ECHO Awards, 38 farklı kategoride faaliyet gösteren e-ticaret sitelerinin sunduğu alışveriş deneyimi ve müşteri değer performans ölçümü sonrası en başarılı marka, platform ve satıcıları belirledi.

Türkiye'de en iyi müşteri deneyimi ve mutluluğunu yaşatmak hedefiyle 45 yıldır öncü ve yenilikçi uygulamaları ile hizmet sunmaya devam eden Avis, bu alanda yaptığı çalışmalarla "En İyi E-Ticaret Deneyimini Yaşatan Marka" ödülüne layık görüldü.

Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleşen ödül törenine Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak ve Avis Budget Kısa Dönem Kiralama Satış Müdürü Mehmet Ömer Ateş katıldı. Sektör ve süreç bazlı olarak iki şekilde yapılan değerlendirmeler sonrası araç kiralama kategorisinde Avis, "Müşterisine En İyi e-ticaret Deneyimi Yaşatan Marka" ödülünü kazandı.

ECHO Awards ödülleri, Akademetre'nin e-ticaret kullanıcılarına sağladığı platform ve markaları değerlendiren özel bir yazılım ile belirlendi. Teknoloji tabanlı ölçüm ile belirlenen markalar ayrıca Türkiye'yi temsilen İstanbul, Bursa, Ankara, Tekirdağ, İzmir, Kayseri, Adana, Samsun, Malatya, Trabzon, Gaziantep ve Erzurum'u kapsayan 12 ilde, bin 200 nihai tüketiciyle yüz yüze yapılan görüşmeler sonrası netleştirildi.

Otokoç Otomotiv, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
9 dil bilen Gineli Osman, yıllardır cami tuvaleti temizleyerek geçimini sağlıyor Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:37:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avis'e "En İyi E-Ticaret Deneyimini Yaşatan Marka" ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]