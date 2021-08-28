Avis Filo ile ticari araçları uygun fiyatlarla kiralamak mümkün - Son Dakika

Otokoç Otomotiv bünyesindeki Avis Filo, Türkiye genelindeki profesyonel portföy yönetimi, hızlı ve yaygın ikame araç tedarik süreci, 7/24 tam destek gibi hizmetleriyle operasyonel araç kiralama sektöründe öne çıkarken, ticari araç kiralamada da üstün hizmet kalitesini müşterileriyle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avis Filo, 40 yılı aşkın bir süredir sektöründe ilklerin peşinden koşuyor. Operasyonel Filo Kiralama sektöründe fark yaratan Avis Filo, mevcut müşteri memnuniyeti ve hizmet mükemmeliyeti adına attığı adımlar ve sektörde oluşan talepleri karşılama noktasındaki sunumuyla pazardaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eren Gündüz, son dönemde ticari araç kiralamadaki artışa dikkati çekerek, ticari araç kiralamanın satın almaya oranla çok daha avantajlı olduğunu belirtti.

Gündüz, şunları kaydetti:

"KOBİ'ler ve büyük işletmeler araç kiralamayı, sağladığı birçok avantaj sebebiyle satın almanın alternatifi olarak görüyor. Araç kiralama; şirketlere sermayelerini asıl işlerine aktarabilme, aracın işletilmesi ile ilgili takip, sigorta, bakım, vergiler, trafik cezaları gibi öngörülemeyen, ancak önemli bir maliyet ve zaman kaybını beraberinde getiren tüm konulardan bertaraf olma olanağı sunuyor. Dolayısıyla müşterilerimizde de ticari araç kiralamaya yönelim olduğunu görüyoruz. Sağladığı avantajlar nedeniyle işletmeler son dönemde araç satın alma yerine kiralama seçeneğini tercih ediyor. Bizler de ihtiyaca uygun marka ve modellerimizle ticari araç kiralama hizmetimizi en iyi şekilde müşterilerimize sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile hizmet kanallarımızdaki çeşitliliği her geçen gün artırıyoruz. Deneyimli ekibimizle müşterilerimize ulaşabilecek her noktada hizmet vermeye, iş modellerimizde teknolojiden yararlanarak tüm süreçlerimizde en üst düzeyde hizmet sağlamak için çalışıyoruz."

Gündüz, Resmi Gazete'de yayınlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e dikkati çekerek, bu düzenlemeyle ticari araç kiralamaların önündeki engelin kalktığını ve araç kiralamanın daha avantajlı hale geldiğini bildirdi.

Yurt içi hususi taşımacılık için gerekli olan K2 belgesine dair değişiklik ile uzun dönemli araç kiralama sektöründe, daralan toplam araç parkının yeniden eski seviyelerine getirilmesi yönünde büyük bir fırsat yaratıldığını ifade eden Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca, K2 belgesini almak isteyenlerin en az 1 birim taşıta sahip olması gerekiyordu. Yeni düzenleme, kendi malını taşımak amacı ile ticari araca ihtiyaç duyan, özellikle küçük ölçekli işletmelere uzun süreli kiralama yöntemiyle ihtiyaç duydukları ticari aracı edinme ve bu sayede de öz kaynaklarını verimli bir şekilde ana faaliyet alanlarını geliştirmek için kullanma olanağı sağlayacak. Eski yönetmelikte işletmelerin ticari araç kiralayabilmesi için üzerine kayıtlı olan K2 belgesinde 1 adet özmal aracının olması ve bunun da belgesine kayıtlı olması şartı vardı. Bu zorunluluk kalktı. Bu sayede, uzun dönemli araç kiralama sektörü açısından, araç parkını yeniden eski rakamlara getirmek için önemli bir fırsat yaratılmış oldu. Sektörümüz açısından oldukça önemli bir gelişme."

"Operasyonel araç kiralama, verim ve avantaj sağlamasıyla tercih unsuru olacaktır"

Gündüz, Avis Filo olarak sektörde büyümeye devam ettiklerini belirterek, "Müşteri sayımız artıyor, müşteri segmentimiz hizmet ve ürün çeşitliliğimizle birlikte genişliyor. Müşterilerimizin beklentileriyle uyumlu olarak, kendilerini yakından tanıyan deneyimler kurgulayıp, ihtiyaca özel hizmet, ürün ve kampanyalar sunmamız, müşterilerimizle markalarımızın yakınlaşmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Sektörün, KOBİ'lerin talebine bağlı olarak son 5 yılda ciddi bir büyüme trendine girdiğini aktaran Gündüz, "Bu hareketliliğin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz. Operasyonel araç kiralama, ekonomik aktivitenin artması ile birlikte verim ve avantaj sağlamasıyla tercih unsuru olacaktır. Yaşanılan gelişmeler ile birlikte sektörümüzde olan talebin daha da artacağını ve yılı da oldukça iyi kapatacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.