Üye Girişi
Avis Filo, sektördeki büyümesini sürdürüyor - Son Dakika

Avis Filo, sektördeki büyümesini sürdürüyor

16 Temmuz 2021 Cuma 12:08
Avis Filo, sektördeki büyümesini sürdürüyor, System.String[]

Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eren Gündüz, "Avis Filo, pandemi döneminde KOBİ segmentindeki daralmaya rağmen büyümeye devam etti.

Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eren Gündüz, "Avis Filo, pandemi döneminde KOBİ segmentindeki daralmaya rağmen büyümeye devam etti. Müşteri sayımız artıyor, müşteri segmentimiz hizmet çeşitliliğimizle birlikte genişliyor." ifadelerini kullandı.

Avis Filo'dan yapılan açıklamaya göre, Otokoç Otomotiv, 1980 yılından bu yana uzun süreli araç kiralama hizmeti verdiği Avis Filo ile operasyonel araç kiralama sektöründe liderliğini koruyor.

2021 yılının ilk çeyreğinde, sektördeki müşteri adedi yüzde 14 küçülürken Avis Filo müşteri portföyünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artırdı. Şirket, 2020 sonunda yüzde 5,8 olan müşteri adedi penetrasyonunu ise bu yıl yüzde 6'ya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eren Gündüz, Avis Filo'nun salgın döneminde özellikle KOBİ segmentinde, araç ve müşteri sayısındaki daralmaya rağmen büyümeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşteri sayımız artıyor, müşteri segmentimiz hizmet çeşitliliğimizle birlikte genişliyor. Müşterilerin beklentileriyle uyumlu olarak, kendilerini yakından tanıyan deneyimler kurgulayıp, ihtiyaca özel hizmet, ürün ve kampanyalar sunmamız, müşterilerimizle markalarımızın yakınlaşmasını sağlıyor. Sektör, KOBİ'lerin talebine bağlı olarak son beş yılda ciddi bir büyüme trendine girmişti. Bu hareketliliğin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz. Operasyonel kiralama pazarı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine oranla bir miktar küçüldü. Bununla birlikte, Avis Filo aynı döneme göre yüzde 1 büyüdü, pazar payını artırarak yüzde 13 olarak gerçekleştirdi.

Avis Filo sektörde uzun sözleşme süresi ile de fark yarattı. Yarattığımız diğer bir fark, hafif ticari araç segmentinde. Operasyonel kiralama pazarında hafif ticari penetrasyon ortalaması yüzde 4,3 iken, Avis Filo'nun oranı yüzde 17,5. Bununla birlikte, operasyonel araç kiralama, ekonomik aktivitenin artması ile birlikte verim ve avantaj sağlamasıyla tercih unsuru olacaktır. Sektörümüzün pandemi dönemindeki eksilmeleri yerine koyarak gelişimini sürdüreceğini ve yılı da oldukça iyi kapatacağını öngörüyoruz."

"MyAvis adında yeni bir dijital satış kanalımız bulunuyor"

Ürün ve uygulamaları ile müşterilerine, beklentilerinin ötesinde zengin içerikli alternatifler sunduklarını aktaran Gündüz, uzun dönem araç kiralamak isteyen kurumsal müşteriler için hızlı, kolay ve kişiselleştirilebilir bir deneyim sunan, baştan sona dijital teklif ve sipariş sürecini kapsayan MyAvis adında yeni bir dijital satış kanalları bulunduğunu bildirdi.

Gündüz, uygulamanın, müşterilerin bilgisayar ya da akıllı telefon ile myavis.com.tr linki üzerinden kolayca ulaşabilecekleri, istedikleri kiralama koşullarına en uygun aracı belirlemelerini sağlayan hızlı ve kolay bir karar verme hizmeti sunduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"12-48 ay aralığındaki kiralama periyotlarında, sınırlı adette araç kiralama ihtiyacı olan tüm kurumsal müşterilerimiz, MyAvis hizmetimizden faydalanabiliyor. İstedikleri marka, model, yakıt türü ve vites tipi gibi kriterlerini belirleyerek görüntüleme yapabiliyor ve seçtikleri araç ya da araçlar için en uygun teklifi alabiliyorlar. Araçlarımız müşterilerimize hijyenik koşullarda ve zaman kaybetmeden ulaştırılıyor"

"Yeni yönetmelik KOBİ segmenti için büyük bir fırsat"

Eren Gündüz, Resmi Gazetede yayınlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Yurt içi hususi taşımacılık için gerekli olan K2 belgesine dair değişiklik ile uzun dönemli araç kiralama sektöründe, daralan toplam araç parkının yeniden eski seviyelerine getirilmesi yönünde büyük bir fırsat yaratıldığının altını çizen Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca, K2 belgesini almak isteyenlerin en az 1 birim taşıta sahip olması gerekiyordu. Yeni düzenleme, kendi malını taşımak amacı ile ticari araca ihtiyaç duyan, özellikle küçük ölçekli işletmelere uzun süreli kiralama yöntemiyle ihtiyaç duydukları ticari aracı edinme ve bu sayede de öz kaynaklarını verimli bir şekilde ana faaliyet alanlarını geliştirmek için kullanma olanağı sağlayacak.

Eski yönetmelikte işletmelerin ticari araç kiralayabilmesi için üzerine kayıtlı olan K2 belgesinde 1 adet özmal aracının olması ve bununda belgesine kayıtlı olması şartı vardı. Bu zorunluluk kalktı. Bu sayede, uzun dönemli araç kiralama sektörü açısından, araç parkını yeniden eski rakamlara getirmek için önemli bir fırsat yaratılmış oldu."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Otokoç Otomotiv, Eren Gündüz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avis Filo, sektördeki büyümesini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır 12:08 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu 11:25 Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu
Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü 11:22 Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 11:16 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş 11:05 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, 09:41 Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek 09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek

Son Dakika Haberleri
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok         
12:09
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi         
11:58
Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor         
11:28
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı         
11:18
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi         
10:52
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi         
09:19
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 12:22:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avis Filo, sektördeki büyümesini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement