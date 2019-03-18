Avis Filo Ticari Araç Kiralama Hizmeti Sunuyor

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Yaşlı Çiftin Ev Almak İçin Biriktirdiği Para ve Altınlar Çalındı

Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu

Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu