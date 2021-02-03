AVIS iki şampiyonaya isim sponsoru oldu - Son Dakika

AVIS, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan iki ulusal şampiyonanın isim sponsoru oldu.

6 yarıştan oluşan AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası, Haziran Kasım ayları arasında İzmir Ülkü Park ve Kocaeli Körfez Yarış Pistlerinde koşulurken, AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Mayıs ayında İzmir'de başlayarak Eylül ayında Manisa'da sona erecek ve 7 yarıştan oluşacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, son 3 yıldır başta Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil Türkiye Rallisi olmak üzere otomobil sporlarına destek veren AVIS markasının iki şampiyonanın isim sponsoru olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Federasyonumuzun başarılı çalışmaları neticesinde, AVIS gibi bir markanın otomobil sporlarına olan desteğinin artarak devam etmesiyle şampiyonalarımıza büyük değer katacağına inanıyoruz." dedi.

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası

05-06 HaziranÜlkü Park/ İzmir

10-11 TemmuzÜlkü Park/ İzmir

14-15 AğustosKörfez Pisti/ Kocaeli

02-03 EkimÜlkü Park/ İzmir

13-14 KasımKörfez Pisti/ Kocaeli

27-28 KasımKörfez Pisti/ Kocaeli

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası

01-02 MayısİMOK/ İzmir

22-23 MayısANOK/ Ankara

12-13 HaziranİSOK/ İstanbul

17-18 TemmuzKOSDER/ Kocaeli

31-01 AğustosBOSSEK/ Bursa

21-22 AğustosESOK/ Afyonkarahisar

18-19 EylülEOSK/ Manisa