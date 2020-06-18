Avis, karavan kiralama hizmetini başlattı

Avis, başlattığı karavan kiralama hizmeti "Avis Caravan" ile alternatif tatil yapmak isteyenlerin taleplerine yanıt veriyor.

Avis'ten yapılan açıklamaya göre, "Avis Caravan" hizmeti, mekanla sınırlı kalmadan özgürce tatil yapmak isteyen tatilcilere, en üst düzey hijyen ve güvenli ortam ile otel konforundaki hizmeti beraberinde sunuyor.

Kamp yapmayı, doğayla buluşmayı tercih edenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Avis Caravan'ın filosunda yer alan motokaravan ve çekme karavanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilerek üst düzey hijyen ve güvenlik koşulları ile bir sonraki Avis Caravan müşterisi için hazır hale getiriliyor.

Avis Caravan, standart olarak bulunan yatak, buzdolabı, televizyon, masa, tuvalet, lavabo, mutfak dolapları gibi temel ihtiyaçların yanı sıra kamp yapmak için gerekli olan birçok malzemeyi de müşterilerine sağlıyor.

Doğa severler diledikleri takdirde, bisiklet, karavana monte edilebilen bisiklet taşıma aparatı, mutfakta gerekli olan temel gereçler, kamp için gerekli olabilecek masa ve sandalyelerden oluşan kamp seti, çadır ve şişme yatak gibi diğer ekipmanları da hizmet süresi boyunca Avis Caravan'dan temin edebiliyor.