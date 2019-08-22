Son Dakika Haberleri: Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirim
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Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirim

56 dakika önce

Araç kiralama şirketi Avis, online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim avantajı sağlıyor.

Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirim, System.String[]

Araç kiralama şirketi Avis, online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim avantajı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerine prestijli hizmet ve avantajlı kampanyalar sunmaya devam eden Avis'ten araç kiralayanlar, online ödemede indirim ayrıcalığını yaşıyor. Şirket, en üst segmentten ekonomik sınıfa kadar her tür marka araç kiralamalarında online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin www.avis.com.tr üzerinden rezervasyon ve ödeme gerçekleştirmesi yeterli oluyor.

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:44 Kaynak: AA
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