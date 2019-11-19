Son Dakika Haberleri: Avis, WhatsApp hizmetini başlattı
Son Dakika Ekonomi Avis, WhatsApp hizmetini başlattı - Son Dakika Ekonomi

Avis, WhatsApp hizmetini başlattı

6 saat önce

WhatsApp üzerinden de hizmet vermeye başlayan Avis, böylelikle müşteri deneyim ve memnuniyetini en üst düzeye taşımayı amaçlıyor.

Avis, WhatsApp hizmetini başlattı, System.String[]

WhatsApp üzerinden de hizmet vermeye başlayan Avis, böylelikle müşteri deneyim ve memnuniyetini en üst düzeye taşımayı amaçlıyor.

Avis'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 444 28 47 no'lu hat ile hizmet sunan Avis WhatsApp kurumsal hesabı, yapay zeka destekli ChatBotlar ile müşterilerinin tüm talep ve sorularını en kısa sürede yanıtlıyor.

Uygulamanın yapılandırılması için WhatsApp'ın Türkiye'deki resmi ortağı "Infobip"ten hizmet alan Avis, moderasyon yönetimi için "SOR'UN" ile birlikte çalıştı.


Avis'in filosunda bulunan en yeni araç marka ve modeller arasından araç kiralamak isteyenler, yurt genelindeki Avis ofisleri, şirketin internet adresi, 444 28 47 numaralı İletişim Merkezi ile birlikte şimdi Avis WhatsApp kurumsal uygulamasından da her türlü hizmete anında ulaşabiliyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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