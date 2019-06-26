Son Dakika Haberleri: AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca EGM'nin yeni Başkanı oldu
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AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca EGM'nin yeni Başkanı oldu

44 dakika önce

– Sabancı Holding ve Aviva ortaklığında kurulan AvivaSA'nın CEO'su Fırat Kuruca, 18 şirketin üye olduğu Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca EGM'nin yeni Başkanı oldu, System.String[]
Sabancı Holding ve Aviva ortaklığında kurulan AvivaSA'nın CEO'su  Fırat Kuruca, 18 şirketin üye olduğu Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan  Kuruca, önümüzdeki dönemde EGM'nin en önemli gündem konusunun, mevcut BES ve Otomatik Katılım için öngörülen kanun değişikliği ve bu süreçte EGM'nin rolü olduğunu söyleyerek, "EGM olarak, yeni BES tasarımında hem katılımcı haklarının korunması hem de sektördeki tüm şirketlerin eşit temsili için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Mevcut BES ve Otomatik Katılım ile ilgili yeni düzenlemelere dair düşüncelerini de paylaşan Kuruca sözlerini şöyle tamamladı, "BES bireysel, toplumsal ve ekonomik açıdan yapısal ekonomik reformların en önceliklilerinden birisi olarak konumlandırılmıştır. Orta ve uzun vadede BES fonları, ülkemizin sermaye piyasaları derinliğine, ulusal tasarruflarımıza ve kalkınmamıza hayati katkılarda bulunacaktır." (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
Fırat, CEO, Aviva, Ekonomi
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