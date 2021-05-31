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Avivasa Desteğiyle Her Yaşta Fonu - Son Dakika

Avivasa Desteğiyle Her Yaşta Fonu

31.05.2021 23:59
Avivasa Desteğiyle Her Yaşta Fonu, System.String[]

Yaşlanma ve yaşlılıkla ilişkili konularda (sağlık, eğitim, istihdam vb. gibi) faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla AvivaSA işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirilen Her Yaşta Fonu'nun başvuruları açıldı.

Yaşlanma ve yaşlılıkla ilişkili konularda (sağlık, eğitim, istihdam vb. gibi) faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla AvivaSA işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirilen Her Yaşta Fonu'nun başvuruları açıldı.

Yaşlılık ve yaşlanma alanlarını çevreleyen kadın, sağlık, eğitim vb. gibi alanlarda faaliyet gösteren STK'ların çalışmalarının destekleneceği fona yapılan proje başvurularının odağında aşağıdaki çalışmalardan en az bir tanesinin yer alması bekleniyor:

• Hizmetlere erişim çerçevesinde teknoloji, finans, vb. alanlarda üretilen ürün ve hizmetlerden eşit yurttaşlık temelinde yararlanılmasını sağlamaya yönelik savunuculuk, işbirliği ve uygulama projeleri,

• Yaşlıların günlük hayatta karşılaştığı izolasyon, ayrımcılık ve istihdam gibi temel konularda yaşanılan problemlerin çözümlerini teşvik eden, uygulayan ve model haline getirme potansiyeli bulunan çalışmalar,

• Yaşlılara ve yaşlılığa dair ayrımcı yaklaşımları değiştirmeyi hedefleyen çalışmalar ve kampanyalar,

• Yaşlılara yönelik oluşturulan dil temelli ayrımcılıkla mücadele eden projeler,

• Sivil toplum, özel sektör, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin işbirlikleriyle yaşlıların lehine ortak ve kalıcı çözümler üretilmesini destekleyen faaliyetler,

• Kamusal hayata katılımı geliştirme temelinde yaşlıları güçlendiren projeler,

• Yaşlılık alanıyla sivil toplumun toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, engellilik, gençlik gibi diğer alanlarının diyaloğunu ve işbirliğini sağlayarak sivil alan paydaşlarının arasındaki sinerjiyi geliştirme ve yaşlılık alanını genişletme perspektifiyle uygulanan diyalog ve işbirliği projeleri,

• Yaş dostu şehirler başta olmak üzere yaşlılarla yaşam alanlarının bağını güçlendirme odaklı çalışmalar,

• Daha iyi yaşlanma konusunu gündem haline getirecek, başta üst orta yaş grubu (ve onların kadınlar, engelliler gibi alt kırılımındaki gruplar) olmak üzere toplumun diğer kesimlerinin yaşlılığa hazırlanmasını ve yaşlanma perspektifini desteklemeye yönelik çalışmalar,

• Türkiye'deki yaşlı haklarını geliştirici politikaların ve yasal altyapının oluşması ve gelişmesine yönelik yapılacak savunuculuk faaliyetleri.

Yukarıdaki içeriği tamamlayacak biçimde tüm başvurularda;

1. Yaşlılık algısının hak temelli bir perspektifle gelişmesini sağlamaya yönelik çalışmalar,

2. Konuyla ilgili farklı paydaşların kullanabileceği açık uygulama ve içeriklerin üretildiği çalışmalar,

3. Türkiye'de sivil toplumda yaşlılık alanının gelişmesine olanak sağlayacak çalışmalar,

4. Bu alandaki kurumlar ve kişiler arası işbirliği, eşgüdüm ve/veya bilgi, beceri paylaşım olanaklarına imkan veren projeler,

5. Bir pilot projeyi model haline getirmeyi odağına alan yaklaşımlar teşvik edilir.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve bir tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar fona başvurabilir:

• Türkiye'de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer kar amacı gütmeyen,

• En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,

• 2020 yılı gelirleri 30. 000 TL ile 2. 000. 000 TL arasında olan,

• Geçmişinde yaşlılık alanında çalışmalar yapmış olan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim vb. gibi alanlarında biriktirmiş olduğu tecrübeyi çalıştığı hedef kitle nezdinde yaşlılarla genişletmeyi planlayan kuruluşlar.

Her Yaşta Fonu kapsamında STK'lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 200. 000 TL'dir. Başvuru yapan STK'lar hibe programından en fazla 120. 000 TL talep edebilirler.

Fona başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 18: 00'e kadar göndermeleri gerekir.

Her Yaşta Fonu hakkında detaylı bilgilere (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve fon takvimi) ve başvuru formuna aşağıdaki adresten erişilebilmektedir:

http://siviltoplumdestek. org/her-yasta-fonu/

Sivil Toplum Kuruluşları, İstihdam, Türkiye, Aviva, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Avivasa Desteğiyle Her Yaşta Fonu - Son Dakika


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