Son Dakika Haberleri: Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu
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Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu

31 dakika önce

– ABD'nin Florida eyaletinde balık tutmak için göl kenarına giden balıkçı, timsah saldırısından son anda kurtuldu.

Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu, System.String[]
– ABD'nin Florida eyaletinde balık tutmak için göl kenarına giden balıkçı, timsah saldırısından son anda kurtuldu.
ABD'nin Florida eyaletinde bir balıkçı balık tutmak için göl kenarına gitti. Attığı oltayla balığı yakalayan adam, tuttuğu balığı kıyıya doğru çekti.  Göl kıyısından balığı almak için eğildiğinde ise bir anda gölden çıkan timsah, adama doğru hamle yaptı. Adam ise  kendini çekerek timsahın saldırısından son anda kurtuldu. O anlar görütülere de yansıdı.
 


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:47 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya
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