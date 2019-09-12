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Avladığı balıkları pelikanlarla paylaşıyor

30 dakika önce

Samsun'un Ladik ilçesindeki Ladik Gölü'nde balıkçılık yapan Aydın Düzenli, her gün avladığı balıkların bir kısmını pelikanlarla paylaşıyor.

Samsun'un Ladik ilçesindeki Ladik Gölü'nde balıkçılık yapan Aydın Düzenli, her gün avladığı balıkların bir kısmını pelikanlarla paylaşıyor.

Samsun'da yüzen adacıklar ve endemik balık türlerine sahip Ladik Gölü, pelikanların da önemli göç yolları ve konaklama alanları arasında bulunuyor.

Ladik ilçesinin 12 kilometre doğusunda yer alan ve 870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü, her yıl bahar aylarından itibaren sonbahara kadar yüzlerce pelikana da ev sahipliği yapıyor.

Gölde balıkçılık yapan Aydın Düzenli, her gün avladığı balıkların bir bölümünü pelikanlara veriyor.

Gölde Düzenli'yi gören pelikanlar, kayığına yaklaşarak günlük yiyeceklerini almayı ihmal etmiyor.

Aydın Düzenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölde genellikle sazan ve turna avladığını, 3-4 yıldır da avladığı balıkları göldeki pelikanlarla paylaştığını söyledi.

Pelikanların yıl boyunca ilçede kalmadığını, nisan ayında gelip eylül ayı sonunda gittiklerini anlatan Düzenli, "Pelikanlar insana çok yakın ve sevecen bir kuş türü. Bunları her sabah doyuruyorum. İçlerinden birkaçı beni tanıyor. Sesimi duyunca tekneme geliyorlar. Verdiğim balıkları elimden bile alıyorlar. Biraz daha uzakta duran diğerlerine de avladığım balıklardan atıp besliyorum." dedi.

Avladığı balıkları pelikanlarla paylaşıyor

Samsun, Aydın, Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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