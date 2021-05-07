Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı - Son Dakika

Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
07.05.2021 17:53
Bolu'da, av yapan Erhan K. ormanlık alanda vurarak yaraladığı domuzların üzerine köpeklerini saldı. Bir grup köpeğin domuza saldırdığı görüntüler, sosyal medyada infial uyandırdı. Ekipler, Erhan K. hakkında 3 bin lira para cezası uyguladı.
Bolu'da, ormanlık alanda avlanan Erhan K. vurduğu domuzların üzerlerine köpeklerini saldığı anları sosyal medyada paylaştı. Bazı görüntülerde 10'un üzerinde köpek, yaralanan domuza saldırarak ısırdı. Can çekişen domuzları köpeklerin ısırdığı anların sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkiler oldu. Bunun üzerine Erhan K. görüntüleri hesabından kaldırdı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Videoları kaydeden duyarlı vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, Erhan K'ye 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet' suçundan 3 bin lira para cezası uyguladı.
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