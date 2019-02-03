Son Dakika Haberleri: Avladıkları Yaban Keçisini Yemek Üzereyken Yakalandılar

Avladıkları Yaban Keçisini Yemek Üzereyken Yakalandılar

1 saat önce

KARAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde A.G. ve S.S., yasak olmasına rağmen avladıkları yaban keçisini yemek üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri ile jandarma tarafından yakalandı.

Avladıkları Yaban Keçisini Yemek Üzereyken Yakalandılar, System.String[]
KARAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde A.G. ve S.S., yasak olmasına rağmen avladıkları yaban keçisini yemek üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri ile jandarma tarafından yakalandı. Ete el koyan ekipler, kaçak avcılara 23 bin lira para cezası kesti.

A.G.'nin, S.S. ile birlikte nesli tükenmekte olan yaban keçisini avlayıp evine götürdüğü ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri hemen harekete geçti. Elbistan Adliyesi'ne giden ekipler, A.G.'nin evinde arama yapmak için Cumhuriyet Savcısı'ndan izin aldı. Ekipler vakit kaybetmeden Karahasanuşağı Jandarma Karakolu personeliyle birlikte A.G.'nin evine gidip arama yaptı. Yapılan aramada yaban keçisinin dersinin yüzülüp etlerinin parçalandığını belirleyen ekipler, etin bir kısmını dolapta, diğer kısmını ise samanlıkta buldu. Etin bir kısmının da kayıp olduğu ve yenmiş olduğu tahmin edilirken, arama da avlanmış 5 de keklik ele geçirildi.

Ekipler, avda kullanılan tüfek ile ete el koyup A.G. ile S.S.'ye 23 bin lira idari para cezası kesti. Nesli tükenmekte olduğu için avlanması yasak olan yaban keçilerinin Elbistan'da son 10 yıldır görüldüğü ve koruma altında olduğu belirtildi.

- Elbistankahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:32 Kaynak: DHA

Jandarma, Elbistan, Göksun, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel
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