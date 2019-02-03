Avladıkları Yaban Keçisini Yemek Üzereyken Yakalandılar (2)
16 dakika önce
ÖLDÜRDÜKLERİ YERDE PARÇALAMIŞLARA.G. ve S.S.'nin, yaban keçisini avladıkları yerde dersini yüzdükten sonra parçaladıkları ortaya çıktı.
ÖLDÜRDÜKLERİ YERDE PARÇALAMIŞLAR
A.G. ve S.S.'nin, yaban keçisini avladıkları yerde dersini yüzdükten sonra parçaladıkları ortaya çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun
Şefliği ile jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada yaban keçisinin kafasını ve derisini buldu. İki kişiye, toplam 23 bin lira para cezası kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:58 Kaynak: DHA
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