Avlamaya çalıştığı domuz eceli oluyordu - Son Dakika
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Avlamaya çalıştığı domuz eceli oluyordu

6 saat önce

Tarım arazilerine zarar veren yabani hayvanları avlamak için ormana giden avcı Ahmet Çoban, üzerine gelen yaban domuzundan son anda köpekleri ve ateş ettiği tabancası sayesinde kurtuldu.

Avlamaya çalıştığı domuz eceli oluyordu, System.String[]

Tarım arazilerine zarar veren yabani hayvanları avlamak için ormana giden avcı Ahmet Çoban, üzerine gelen yaban domuzundan son anda köpekleri ve ateş ettiği tabancası sayesinde kurtuldu. Düzceli Avcı Çoban o anları anlattı.

Düzce'de Sallar Kaynaşlı domuz avcıları grubundan arkadaşlarıyla birlikte tarım arazilerine zarar veren yabani hayvanları avlamaya giden Ahmet Çoban önünde çıkan yaban domuzuna ateş etmesine rağmen öldüremeyince, domuzun hışmına uğramaktan son anda kurtuldu. Köpekleri tarafından engellenen domuzu tabancasıyla ateş ederek öldüren Ahmet Çoban o anları anlattı. Ahmet Çoban; "Arkadaşlarımla birlikte devlet avlağında avlanıyorduk. Köpeklerin bir domuzu kaldırdığını duydum. Diğer arkadaşlarımda domuza ateş ettiler ancak vuramadılar. Ben o anda köpeklerin sesinin geldiği tarafa yöneldim ama yalnızdım. Domuzun köpeklerin önünden koştuğunu gördüm. Yakınlaşınca ateş ettim. Tüfeklerimizde takoz olduğu için fazla mermi koyamadığımdan domuz bana doğru yöneldi. İlkinde ateş ettim ve yaraladım. Yine ateş ettim. Yaralandı ama ölmedi. Benim de ayağım kaydı düştüm. Bu sırada köpeklerimiz etrafını sarınca domuzun dikkati dağıldı ben bu sırada biraz toparlandım, ayağa kalktım ama domuz bana kilitlenmiş. Ayağa kalkınca tekrar bana saldırdı. O sırada ben ani manevra ile kurtardım. Domuz beni geçti ama tekrar bana döndü. Köpekler etrafını sarıp domuzu oyalarken ben silahıma davranmaya fırsat buldum. Silahımı çekerek ateş ettim. Domuzu avladık ama 1 saat elim ayağım titredi desem yalan olmaz" dedi.

"PEŞİMİ BIRAKMAYACAĞINI SANDIM"

Tüfeğiyle ateş etmesine rağmen domuzun, ölmeyip üzerine geldiğini gördüğünde çok korktuğunu ifade eden Ahmet Çoban; "Birinci, ikinci mermimden sonra sıkıntı olmaz sonuçta 1 mermim daha vardı. Fakat o mermiyi de ateşledikten sonra domuzun üzerime geldiğini görünce çok korktum ve heyecanlandım. Gidiyoruz herhalde dedim. İkinci defa beni teğet geçtiğinde gideceğini düşündüm. Dönüp baktığımda halen peşimde olduğunu görünce gerçekten korktum ve beni bırakmayacağını düşündüm. Köpekler 10 numaraydı. Köpekler onunla uğraşırken ben silahımı çekmeye fırsat buldum. Zor oldu ama avladık. Bana geçmiş olsun avcı arkadaşlara rast gele diyorum" dedi.

Avın ardından ise avcı arkadaş grubuyla bir araya gelen Ahmet Çoban, başından geçen olayı avcı arkadaşlarıyla da paylaşarak o anların kritiğini yaptı.

(Ali Yıldız - Selçuk Akyol/İHA)

Ahmet Çoban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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