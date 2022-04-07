Avlanırken kalp krizi geçiren muhtar öldü - Son Dakika
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Avlanırken kalp krizi geçiren muhtar öldü

07.04.2022 09:08

Jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması Jandarmanın olay yerinden gidişi Olay yerinde bekleyen cenaze aracı Malatya'da avlanırken kalp krizi geçiren muhtar öldü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, avlanırken kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

Jandarmanın olay yerinden gidişi

Olay yerinde bekleyen cenaze aracı Malatya'da avlanırken kalp krizi geçiren muhtar öldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, avlanırken kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti.

Erkenek Mahallesi Çalık mevkisinde, keklik avı için arkadaşıyla merkeze 10 kilometre uzaklıktaki dağa çıkan Nebi Koç (59) arazide rahatsızlandı.

Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Koç'un cenazesi, ön inceleme yapılması için Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine, ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Nebi Koç'un Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde muhtarlık yaptığı öğrenildi.

Avlanırken kalp krizi geçiren muhtar öldü
Avlanırken kalp krizi geçiren muhtar öldü
Avlanırken kalp krizi geçiren muhtar öldü

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Kalp Krizi, Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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