Son Dakika Haberleri: Avlanırken Uçurumdan Düştü, 22 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

Avlanırken Uçurumdan Düştü, 22 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

52 dakika önce

KARAMAN'ın Dağkonak köyü Taşbaşı mevkisinde, arkadaşlarıyla ava çıkan ve ayağının kayması sonucu uçurumdan yuvarlanan Hasan Duran (40), 22 saat süren operasyon sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.

Avlanırken Uçurumdan Düştü, 22 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı, System.String[]
KARAMAN'ın Dağkonak köyü Taşbaşı mevkisinde, arkadaşlarıyla ava çıkan ve ayağının kayması sonucu uçurumdan yuvarlanan Hasan Duran (40), 22 saat süren operasyon sonucu düştüğü yerden kurtarıldı. Belinde zedelenmeler olduğu belirlenen Duran, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Hasan Duran, dün sabah saatlerinde, 7 arkadaşıyla birlikte Dağkonak köyü Taşbaşı mevkisinde avlanmaya çıktı. Duran, av sırasında kayalıklarda ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşları, Duran'ı kurtarmak için müdahale etti; ancak başarılı olamayınca sağlık görevlileri ile jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen  AFAD ekipleri, dün saat 17.00'de başlattıkları yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu Duran'a ulaşıp, yaralı olduğunu belirledi. Belinde zedelenme olduğu için sedyeyle taşınması gereken Duran, arazi şartları nedeniyle taşınamadı. Yine arazi şartları yüzünden helikopterle de alınması imkansız olunca ambulansın getirilmesi için iş makinesiyle yolun açılması gerekti. Havanın da kararması nedeniyle gece saatlerinde kurtarma çalışmaları durduruldu. AFAD ekipleri, Hasan Duran'ın yanından sabaha kadar ayrılmayıp, gerekli müdahalelerde bulundu. Sabah hava aydınlandıktan sonra İl Özel İdare'ye ait iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlatıldı. İş makinesiyle ambulansın ulaşabilmesi için yaklaşık 5 kilometre yol açıldı. Hasan Duran, bugün AFAD Adana il Müdürlüğü'nün özel ekibi ve UMKE görevlilerinin desteğiyle bulunduğu yerden alındı. Duran, yaklaşık 4 saat sedyeyle kurtarılabileceği noktaya taşındı. Araca bağlanan halatla Duran'ın bulunduğu sedye, saat 15.00 sıralarında yukarı çekildi. Yaklaşık 22 saat süren operasyonla kurtulan ve belinde zedelenme meydana gelen Hasan Duran, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:36 Kaynak: DHA

AFAD, Sabah, Karaman, 3. Sayfa
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