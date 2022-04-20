Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor - Son Dakika
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Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor

20.04.2022 12:00
Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor

15 nisan itibariyle avlanma yasağının başlamasının ardından tezgahları olta balıkları süslemeye başladı.

15 nisan itibariyle avlanma yasağının başlamasının ardından tezgahları olta balıkları süslemeye başladı. İstavritin kilosu 30 lira, kefal ise 35 liradan satılıyor. Yasak başlamasına rağmen, balık fiyatları yine tavuk ve etin gerisinde kaldı.

15 Nisan itibariyle başlayan av yasağının ardından tezgahları olta balıkları süslemeye başladı. 12 metreden büyük tekneler denizlere açılamazken, 12 metreye kadar olan tekneler açılarak tezgahlara taze balık ulaştırıyor.

"BALIK HER ZAMAN VAR"

Balıkçı Tuncay Kılıç, "Havaların biraz ısınmasıyla birlikte yaz avcılığı, yani ağcılık başlıyor. Tezgahlarda istavrit, mezgit, barbun hep var. Geçen sezon Ağustos ayında çinekop, sarıkanat satmıştık. Denizde balık her mevsimde var. Sadece sanayi tipi avcılık kapanıyor. Normal ağ balıkçılığı, yaz balıkçılığı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"BALIK, ET VE TAVUĞA GÖRE UCUZ"

Hamsi mevsiminin bittiğini, çıksa bile çok avlanamayacağını dile getiren Kılıç, "Hamsinin mevsimi bitti. Artık hamsi çıkmaz, çıksa bile pek yenmez. Balık yemek isteyenler için denizlerimizde her zaman balık var" şeklinde konuştu. İlkbahar aylarında en çok sevilen balıkların istavrit, mezgit, barbun, çupra, levrek ve somon olduğunu belirten Kılıç, "Bu balıkları alıp yiyebilirler. Yine çupra, levrek, somon yine tezgahlarda var. Balık tüketilmeli. Bunu ısrarla söylüyoruz. Niçin tüketilmeli? Ete, tavuğa sebzeye göre balığın fiyatları uygun" dedi.

"HER KESEYE UYGUN BALIK VAR"

Tezgahlarda balık fiyatları ile ilgili de bilgiler veren Tuncay Kılıç, "30 TL'ye istavrit satıyoruz. Kefal 35 TL, ithal uskumru tanesi 20 TL'ye satıyoruz. Balık yemek isteyenler için mutlaka her keseye uygun balık bulmak mümkün. İnsanlar çok rahatlıkla da yiyebilirler" dedi.

(Enes Bektaş-Selçuk Akyol - İHA)

Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor
Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor
Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor
Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor
Avlanma yasağı başladı, tezgahları olta balıkları süslüyor

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Tuncay Kılıç, Türk Lirası, Tavuk, Nisan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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