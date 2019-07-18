Avlanma yasağının kalkmasıyla Japonya'da balina sezonu açıldı; sahil kentleri geleneklerine dönüyor
56 dakika önce
Japonya'nın Minamiboso bölgesindeki Wada kasabasında balina avlama dönemi, sezonun ilk balinasıyla beraber açıldı. Wada'da geleneksel olarak yakalanan ilk balina, kasaba sakinlerinin meraklı bakışları önünde parçalara ayrılıyor
Japonya
'nın Minamiboso bölgesindeki Wada kasabasında balina avlama dönemi, sezonun ilk avıyla açıldı.
Wada'da geleneksel olarak yakalanan ilk balina, kasaba sakinlerinin meraklı bakışları önünde parçalara ayrılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:52
Japonya'daki animasyon stüdyosunda çıkan yangında 23 kişi öldü ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız "Her şeyin sahibi Tanrı" diyerek vergi ödemeyen kardeşlere 1,4 milyon dolar ceza Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı