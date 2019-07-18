Son Dakika Haberleri: Avlanma yasağının kalkmasıyla Japonya'da balina sezonu açıldı; sahil kentleri geleneklerine dönüyor
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Avlanma yasağının kalkmasıyla Japonya'da balina sezonu açıldı; sahil kentleri geleneklerine dönüyor

56 dakika önce

Japonya'nın Minamiboso bölgesindeki Wada kasabasında balina avlama dönemi, sezonun ilk balinasıyla beraber açıldı. Wada'da geleneksel olarak yakalanan ilk balina, kasaba sakinlerinin meraklı bakışları önünde parçalara ayrılıyor

Avlanma yasağının kalkmasıyla Japonya'da balina sezonu açıldı; sahil kentleri geleneklerine dönüyor, System.String[]
Japonya'nın Minamiboso bölgesindeki Wada kasabasında balina avlama dönemi, sezonun ilk avıyla açıldı.

Wada'da geleneksel olarak yakalanan ilk balina, kasaba sakinlerinin meraklı bakışları önünde parçalara ayrılıyor.
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Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:52 
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