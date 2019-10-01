Son Dakika Haberleri: Avlanmak için girdiği su kanalında kanosu batan gurbetçi öldü
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Avlanmak için girdiği su kanalında kanosu batan gurbetçi öldü

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde balık tutmak için kanoyla su kanalına giren emekli gurbetçi, kanonun alabora olması sonucu boğuldu.

Avlanmak için girdiği su kanalında kanosu batan gurbetçi öldü, System.String[]

Beyşehir ilçesinde balık tutmak için kanoyla su kanalına giren emekli gurbetçi, kanonun alabora olması sonucu boğuldu.

Alınan bilgiye göre, tatil için Almanya'dan Beyşehir'e gelen gurbetçi Durgut Ünlü'nün (68) akşam saatlerinde evine dönmemesinden şüphelenen ailesi, Ünlü'yü evlerinin bulunduğu Yeşildağ Mahallesi'nde aramaya başladı.

Köylülerin de katılımıyla gece boyunca devam eden aramalar sonucu Ünlü'nün aracı, yerleşim merkezine yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıktaki Beyşehir Gölü ile bağlantılı Karagöz Kanalı'nın yakınlarında bulundu.

Bunun üzerine Ünlü'nün balık tutmak amacıyla kanala girmiş olabileceğini düşünen ailesi ve mahalle sakinleri, su yüzeyine projektör tutarak arama çalışmalarını sürdürdü. Bu sırada jandarma ve sağlık ekiplerine de haber verildi.


Kanal üzerinde yapılan aramada kanoya ait, suya düşen sırığı fark eden vatandaşlar, yaklaşık 2-3 metre derinliği olan kanaldan Ünlü'nün cansız bedenini bularak kıyıya çıkardı.

Ayaklarında balıkçıların kullandığı boy çizmesi olduğu belirtilen Ünlü'nün, balık tutmak için kanoyla kanala girdiği, kanonun alabora olması sonucu suya düşüp boğulduğu ihtimali üzerine duruluyor.

Ünlü'nün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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