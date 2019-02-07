Son Dakika Haberleri: Avlanmak İçin Gitti, Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti

Avlanmak İçin Gitti, Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Avlanmak için gitti, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiMUĞLA - Marmaris'te avlanmaya giden 55 yaşındaki Mehmet Uysal, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Avlanmak İçin Gitti, Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti, System.String[]
Avlanmak için gitti, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

MUĞLA - Marmaris'te avlanmaya giden 55 yaşındaki Mehmet Uysal, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
Ediinlen bilgiye göre; Marmaris'te 55 yaşındaki Mehmet Uysal akrabası A.D. ile birlikte Sarıana Mahallesi'nde bulunan Küçük Balan Dağı'na avlanmaya gitti. Gelen silah sesiyle birlikte Uysal'ın 60 metrelik uçuruma düştüğü iddia edildi. A.D.'nin 112'yi araması üzerine kısa sürede olay yerine AFAD, UMKE, AKUT, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri geldi. 2,5 saat süren çalışmanın ardından Uysal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uçurumdan çıkarılan talihsiz adamın cesedi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(RT-MB-HM-Y)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Mehmet Uysal, Marmaris, Uysal, 3. Sayfa
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