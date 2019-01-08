Avlanması Yasak Olan Karaca, Tüfekle Öldürüldü

KIRKLARELİ'nde avlanması yasak olan karaca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

KIRKLARELİ'nde avlanması yasak olan karaca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.



Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Beypınar köyü mevkiindeki Üsküp devlet avlağında yaptıkları koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle öldürülmüş karaca buldu. Karaca, incelenmek üzere şube müdürlüğüne götürüldü.



Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz gösterge türlerinden olan karaca (Capreolus capreolus), yoğun avcı baskısı altındadır. Ayrıca Bulgaristan sınırına çekilen tel sebebi ile son yıllarda karaca popülasyonunda hızlı bir düşüş meydana gelmiştir. Bu türün korunması amacıyla kurumumuzun yaptığı çalışmaların yanı sıra kurallara uygun avcılık yapan avcı dostlarımız ile yöre halkının duyarlı davranarak şube müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde hareket etmeleri beklenilmektedir" denildi.



- Kırklareli

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Anne ve Babasını Av Tüfeği İle Öldüren Cani Evlat Konuştu: Beni Aşağılıyorlardı, Sinirlenip Öldürdüm

Ukrayna'da 2 Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili İfade Veren Tanık: Çığlık Sesleri Duydum

Çarptığı Genci Ölüme Terk Eden CHP'li Başkan, 35 Gün Sonra Yakalanıp Tutuklandı

Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor