Son Dakika Haberleri: Avlanması Yasak Olan Karaca, Tüfekle Öldürüldü

Avlanması Yasak Olan Karaca, Tüfekle Öldürüldü

2 saat önce

KIRKLARELİ'nde avlanması yasak olan karaca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Avlanması Yasak Olan Karaca, Tüfekle Öldürüldü, System.String[]
KIRKLARELİ'nde avlanması yasak olan karaca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Beypınar köyü mevkiindeki Üsküp devlet avlağında yaptıkları koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle öldürülmüş karaca buldu. Karaca, incelenmek üzere şube müdürlüğüne götürüldü.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz gösterge türlerinden olan karaca (Capreolus capreolus), yoğun avcı baskısı altındadır. Ayrıca Bulgaristan sınırına çekilen tel sebebi ile son yıllarda karaca popülasyonunda hızlı bir düşüş meydana gelmiştir. Bu türün korunması amacıyla kurumumuzun yaptığı çalışmaların yanı sıra kurallara uygun avcılık yapan avcı dostlarımız ile yöre halkının duyarlı davranarak şube müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde hareket etmeleri beklenilmektedir" denildi.

- Kırklareli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:10 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Güncel
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