Son Dakika Haberleri: Avlanması yasak olan kızıl geyik kaçak avcılarca vuruldu
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Avlanması yasak olan kızıl geyik kaçak avcılarca vuruldu

1 saat önce

Eskişehir'de, kaçak avlandıkları esnada av tüfeğiyle kızıl geyik vurdukları belirlenen 3 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Avlanması yasak olan kızıl geyik kaçak avcılarca vuruldu, System.String[]

Eskişehir'de, kaçak avlandıkları esnada av tüfeğiyle kızıl geyik vurdukları belirlenen 3 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, olay, merkez Odunpazarı ilçesi Yenisofça Mahallesinde yaşandı. Dün saat 03.30 sıralarında ormanlık alan içerisinde kaçak avcılık yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bölge kontrol edildi. Yapılan kontrolde, H.D., A.T. ve Y.Y. isimli şahısların avlanması yasak olan 1 adet kızıl geyiği av tüfeği ile vurarak bölgeden kaçtıkları belirlendi. Şahıslar, kaçtıkları esnada suçüstü yakalandı.


Öte yandan, jandarma ekiplerince, şüpheli şahıslar hakkında tanzim edilen tutanak ile birlikte 1 adet av tüfeği, 1 adet araç gerekli idari yaptırım uygulanmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
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