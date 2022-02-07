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Zirvenin büyüleyici güzelliği Anadolu yaban keçileri - Son Dakika

Zirvenin büyüleyici güzelliği Anadolu yaban keçileri

07.02.2022 21:09

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı'nda yaşayan yaban keçilerinin görüntülerini paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı'nda yaşayan yaban keçilerinin görüntülerini paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin koruması altına alınan yaban keçileri, Van'ın Gürpınar ilçesi Pagan Dağı'nda popülasyonlarıyla dikkati çekiyor. Koruma altına alınan ve avlanmaları yasaklanan yaban keçilerinin sürüler halinde dolaştığı görüntüleri paylaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, jandarma ekipleri ile birlikte bölgede sürekli besleme ve koruma çalışmaları yürütüyor.

(Musa Erdoğan/İHA)

Zirvenin büyüleyici güzelliği Anadolu yaban keçileri
Zirvenin büyüleyici güzelliği Anadolu yaban keçileri
Zirvenin büyüleyici güzelliği Anadolu yaban keçileri
Zirvenin büyüleyici güzelliği Anadolu yaban keçileri

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Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Toros Dağları, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zirvenin büyüleyici güzelliği Anadolu yaban keçileri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zirvenin büyüleyici güzelliği Anadolu yaban keçileri - Son Dakika
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