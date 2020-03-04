Avlanmasına izin verilen 30 tür kuş ve 6 tür memeli hayvanın avlanması yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avlanmasına izin verilen 30 tür kuş ve 6 tür memeli hayvanın avlanması yasaklandı - Son Dakika

Avlanmasına izin verilen 30 tür kuş ve 6 tür memeli hayvanın avlanması yasaklandı

6 saat önce

Muğla İl tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile av sezonunun sona erdiği, 2. bir açıklamaya kadar av yapanların cezalandırılacağı belirtildi.

Avlanmasına izin verilen 30 tür kuş ve 6 tür memeli hayvanın avlanması yasaklandı, System.String[]

Muğla İl tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile av sezonunun sona erdiği, 2. bir açıklamaya kadar av yapanların cezalandırılacağı belirtildi.


Türkiye'de kara avcılığına 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2019-2020 Av Sezonu Merkez Av Komisyonu Kararları doğrultusunda izin verildiği ve 2019-2020 Av sezonunun kapandığı belirtilen açıklamada Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak illerinde 24 Ağustos 2019 tarihinde başlayan av sezonu Mart ayı başı sona erdiği belirtildi.


"Türkiye'de 481 tür kuş, 150 tür memeli ve 130 tür sürüngen bulunuyor"


2020-2021 Av Dönemi açılışına kadar Kara Avcılığı faaliyetlerinin yasaklandığı belirtilen açıklamada "Ülkemizde 481 tür kuş, 150 tür memeli ve 130 tür sürüngen bulunmaktadır. Bu türler içerisinden yeterli popülasyon büyüklüğüne sahip olan ve av dönemi boyunca Merkez Av Komisyonunca belirlenen sadece 30 tür kuş ve 6 tür memelinin avına izin verilmekte ve bunların dışındaki tüm türlerin avlanması yıl boyunca yasaktır. Yaban hayvanlarının eşleşme, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini kapsayan avın yasaklandığı dönemde avcılık yapılması ülkemiz yaban hayatına ciddi zarar vermektedir. Bu sebeple avcılarımızın yasak dönemde avcılık yapmaması, yaban hayatını yaşam alanlarında rahatsız etmemesi ile av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması büyük önem arz etmektedir" denilerek yaban hayatının korunması için herkesin kurallara uyması istendi. - MUĞLA

Yaban, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:51 Kaynak: İHA
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