"Avluda Klasik Müzik" konserleri başladı - Son Dakika

Açık havada gerçekleştirilen "Tekfur Sarayı Müzesi Avluda Klasik Müzik" konserleri, Ağustos ayında da cumartesi günleri farklı sanatçılarla müzikseverleri buluşturmaya devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından başlatılan konser serisi kapsamında 18 Temmuz'da "21.Yüzyıl Gözüyle Bizans Ezgileri" başlığıyla Hakan Güngör ve Nail Yavuzoğlu konser verecek.

Klarnette Ecesu Sertesen, kemanda Çetin Ceviz ve Vugar Gurbanov, viyolada Emre Akman ve çelloda Seren Karabey'in sahneye çıktığı yaklaşık 1 saat süren konserde Johannes Brahms'ın Klarnetli Beşlisi seslendirildi.

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