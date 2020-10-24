AVM, cami ve halı sahalarda denetim yapıldı,177 bin 621 TL ceza kesildi - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün AVM, cami, mescit, halı saha, spor tesisi denetim yapıldığın ve kurallara uymayanlara 177 bin 621 TL ceza kesildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden dün AVM, Cami/Mescit, Halı Saha/Spor Tesisi denetim yapıldığını ve, 177 bin 621 TL ceza kesildiğini açıkladı. Yerlikaya açıklamasında "İstanbul'da 23 Ekim'de "AVM, cami, mescit, halı saha ve spor tesisleri"ne yönelik bin 480 personel ile yapılan denetimlerde; 513 AVM bin 274 cami, mescit, 73 halı saha, spor tesisi denetlendi. 10 suç duyurusu, 95 uyarı, 102 idari işlem yapılarak, 177 bin 621 TL ceza kesildi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL