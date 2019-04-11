AVM Ciro Endeksi %18,1'lik Artış İle Enflasyonun Altında

Metrekare verimliliğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yiyecek-içecek ve giyim kategorilerinde gerçekleşti.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin şubat ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2019 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %18,1 oranında artış kaydederek 248 puana ulaşırken, Ocak 2019'a göre ise %7,1 oranında azaldı.

AVM'lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar, Şubat 2019'da İstanbul'da 1.147 TL olurken Anadolu'da ise 814 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli m2 verimliliği ise Şubat 2019'da 947 TL olarak hesaplandı.

Şubat'ta En Yüksek Ciro Artışı Yiyecek-İçecek ve Giyim Kategorilerinde

Şubat ayında, kategoriler bazında m2 verimliliğinde en yüksek artış 'yiyecek-içecek' ve ardından 'giyim' kategorisinde yaşandı. Yiyecek-içecek kategorisi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan %23,8 oranında artarken 'giyim' kategorisi ciroları ise %23,4'lük bir yükseliş gösterdi.

Yine geçtiğimiz yılın şubat ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki m2 verimliliği, hipermarket kategorisinde %20,5; diğer* alanlar kategorisinde %14,5; ayakkabı kategorisinde %13,8 ve teknoloji kategorisinde %9,6 oranında artış gösterdi.

Ziyaret Sayısı Endeksi

Şubat 2019 verilerine göre, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde %2,2'lik bir düşüş yaşandığı görüldü. Ocak 2019 ile karşılaştırıldığında ise şubat ayında ziyaret sayısı endeksinin %13,3 oranında azaldığı tespit edildi.

AVM Endeksi Şubat 2019 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü: 'Şubat ayı endeks sonuçlarına baktığımızda bir süredir yaşanan duraklamanın devam ettiğini görüyoruz. Yüzde 18,1 artış gösteren endeks sonuçları, yüzde 19,7 olan şubat ayı enflasyon rakamına yakın olması umut verici. Tüketici davranışlarının ve ekonomimizin seçim süreçlerinden çabuk etkilendiğini düşündüğümüzde sonuçlarda geçtiğimiz hafta yaşanan yerel seçimlerin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde ziyaret sayılarında azda olsa düşüşler fark ediliyor. Seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kalkması ile tüketicinin alışveriş merkezleri ziyaretlerinin artacağı ve artık uzun bir süre seçim olmayıp ekonomimize odaklanmanın gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Kategoriler bazındaki en yüksek artışın yiyecek- içecek ve giyimde olması özellikle giyimde sezon sonu indirim kampanyalarının etkisi olduğunu gösteriyor" dedi.