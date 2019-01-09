Avm Ciro Endeksi 2018 Kasım'da Yüzde 21,6 Arttı

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Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Tarihi Belli Oldu

Kredi Kartı Borçlularına Büyük Kolaylık! 10 Bin TL'lik Borçta 10 Bin TL Tasarruf Edilecek