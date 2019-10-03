Son Dakika Haberleri: AVM ciro endeksi ağustosta yüzde 7,8 arttı
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AVM ciro endeksi ağustosta yüzde 7,8 arttı

2 saat önce

AVM Perakende Ciro Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 344 puan oldu.

AVM ciro endeksi ağustosta yüzde 7,8 arttı, System.String[]

AVM Perakende Ciro Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 344 puan oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:11 
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