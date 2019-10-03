AVM ciro endeksi ağustosta yüzde 7,8 arttı
2 saat önce
AVM Perakende Ciro Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 344 puan oldu.
AVM Perakende Ciro Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 344 puan oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:11
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