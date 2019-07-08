AVM Ciro Endeksi Mayıs'ta yüzde 23.1 arttı

AVM Perakende Ciro Endeksi, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 23.1 artışla 303 puana yükseldi.Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre Research verilerine göre endeks, Mayıs ayı için yüzde 18.7 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranını geçerken, AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Mayıs'a İstanbul'da 1,383 lira, Anadolu'da 1,006 lira olurken, Türkiye geneli metrekare verimliliği de 1,157 lira olarak hesaplandı.Mayıs metrekare verimliliğinde en yüksek artış giyim kategorisindeMayıs ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış giyim kategorisinde görülürken, giyim kategorisi metrekare verimliliği geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 31.3 arttı.Geçen yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki kategorilerin metrekare verimliliği incelendiğinde;ayakkabı kategorisi yüzde 30.9,hipermarket kategorisi yüzde 22.7,teknoloji kategorisi yüzde 15,yiyecek-içecek kategorisi yüzde 14.6diğer kategorisi yüzde 14.1 arttı.Mayıs verileri geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde ise yüzde 1.1 düşüş görüldü.Mayıs ayı endeksi ile ilgili AYD'den yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:"Endeks sonuçlarını yeniden enflasyonun üzerinde seyrettiğini görmek son derece umut verici. Bu sonuçlar bize piyasalarda bir toparlanma ve dengelenme sürecine girdiğimizi gösteriyor. Kategoriler bazında en yüksek artışlar giyim ve ayakkabı kategorilerinde yaşandı. Yeni sezon, turizm sezonunun açılması ve Ramazan ayıyla birlikte yurtdışından gelen turistler giyim ve ayakkabı alışverişlerinde yüksek artışların yaşanmasını sağlamış görünüyor. Ziyaret sayısında çok küçük düşüşe rağmen metrekare verimlilikleri hem Anadolu hem de İstanbul'da artmaya devam ediyor." (Grafik)

- İstanbul