Son Dakika Haberleri: AVM ciro endeksi mayısta yüzde 23,1 arttı
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AVM ciro endeksi mayısta yüzde 23,1 arttı

1 saat önce

AVM ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 303 puana ulaştı.

AVM ciro endeksi mayısta yüzde 23,1 arttı, System.String[]
AVM ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 303 puana ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:47 
Ekonomi
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