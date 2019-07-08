AVM ciro endeksi mayısta yüzde 23,1 arttı
1 saat önce
AVM ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 303 puana ulaştı.
AVM ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 303 puana ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:47
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