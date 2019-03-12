Son Dakika Haberleri: AVM Ciro endeksi yüzde 9,4 arttı

AVM Ciro endeksi yüzde 9,4 arttı

1 saat önce

AVM'lerdeki perakende ciro endeksi, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,4 arttı.

AVM Ciro endeksi yüzde 9,4 arttı, System.String[]
AVM'lerdeki perakende ciro endeksi, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,4 arttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:45 

Ekonomi
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