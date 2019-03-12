AVM Ciro endeksi yüzde 9,4 arttı
1 saat önce
AVM'lerdeki perakende ciro endeksi, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,4 arttı.
AVM'lerdeki perakende ciro endeksi, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,4 arttı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:45
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