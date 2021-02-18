AVM ciro endeksinin Aralık sonuçları açıklandı

AVM perakende ciro endeksi Aralık ayında 248 puan olarak gerçekleşti.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin Aralık ayı sonuçları açıklandı. Düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Aralık 2020 döneminde bir önceki aya göre enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 20,8 azalışla 248 puana geriledi.

AVM'lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Aralık 2020'de İstanbul'da bin 245 TL, Anadolu'da 742 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Aralık 2020'de 943 TL olarak gerçekleşti.

Ziyaretçi sayıları azaldı

Aralık ayında ziyaret sayısı endeksinde bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 38,9 oranında bir azalma olduğu gözlemlendi.

-İHA-