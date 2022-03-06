AVM'DE ANTİKA STANDI AÇIP, MEZAT YAPTILAR - Son Dakika

ANTİKACILAR, Kozyatağı'nda bulunan bir outlet AVM'de antika pazarı açtı. Çin porselenlerinden II. Abdulhamid dönemine ait olduğu belirtilen sokak lambalarına kadar çok sayıda ürünün yer aldığı antika mezatı, alışveriş merkezine gelenlerden büyük ilgi gördü.

Antikacılar, Kozyatağı'nda bir AVM'de 2 gün önce stand açarak ürünlerini müşterilere sergilemeye başladı. Standlarda 120 yıllık olduğu dile getirilen çin porselenleri, II. Abdülhamid dönemine ait olduğu iddia edilen sokak lambaları ve çok sayıda antika niteliğindeki ürün görücüye çıktı. AVM'nin girişinde 1975 model bir araba satışa çıkarılırken, AVM'nin bir kısmında ise 17. 18. ve 19. yüzyıla ait olduğu belirtilen ürünler sergilendi. 1940'lı yıllarda kullanılmış bir televizyon, 1920'lerdeki bir çamaşır makinesi, 1900'lerden kalma bir fotoğraf makinesi ve Osmanlı döneminde itfaiyelerin kullandığı su tulumbası ile çok sayıda ürün, sergide yerini aldı. AVM içerisinde dün akşam düzenlenen mezatta, çok sayıda ürün satışa çıkarıldı. Mezata antikacıların yanı sıra AVM'ye gelenler de ilgi gösterdi.

'1900'LÜ YILLARDA KULLANILMIŞ BİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Antika pazarındaki ürünlerle ilgili bilgi veren antikacı Osman Zakoğlu, 'Bu eski bir çamaşır makinesi, 1900'lü yıllarda kullanılmış bildiğimiz bir çamaşır makinesi. Bu televizyon neredeyse ilklerden biri, 1940'larda kullanılmış. Siyah-beyaz ilk televizyonlardan. Bu da hastanelerde kullanılan bir tekerlekli sandalye, bu da 1800'lerden kalma. Bu da 1800'lerde kullanılmış, yangın söndürmek için bir tulumba" dedi.

'ESKİNİN DOKUSUNU BUGÜNLE BİRLEŞTİRMEK İSTEDİK"

Etkinliği düzenleyen Evren Ergül, 'İlk defa İstanbul'da bu kadar büyük bir antika organizasyonu düzenleniyor. Biz bu organizasyonda eskinin dokusunu bugünle buluşturmak istedik. Antika severler için bir atmosfer yaratalım istedik. Burada sergilenen ürünlerde, 17.18. ve 19. yüzyıl ürünleri var. Çok ilgi var şu anda. İnsanlar soruyorlar, merak ediyorlar. Gelenler, büyük ürünleri merak edip soruyorlar, küçük ürünleri ise satın alıyorlar. 14 Mart'a kadar buradayız. 2 cumartesi daha saat 17.00'dan 22.00'a kadar canlı mezat gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'HER ESKİ ANTİKA DEĞİLDİR"

Antikacı Ali Albayrak, 'İlgi var ama alım gücü biraz sıkıntılı. İlginin olması bizi sevindiriyor. Satış zaten ikinci planda. Benim tezgahımda eski, yeni her şey var. Her eski antika değildir zaten. Antika ürünün kupon olması lazım. Bakın burada bir kupon ürün var. Abdülhamid dönemi Fransız yapımı, bir sarayın dış kapı feneri. Bu ürün 18. yüzyıldan fiyatı da 55 bin lira" dedi.