Son dakika haber: AVM'de aynı gün içerisinde iki yangın

Son dakika haberi... İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir alışveriş merkezinde aynı gün içerisinde iki kez yangın çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir alışveriş merkezinde aynı gün içerisinde iki kez yangın çıktı. Meydana gelen iki yangında, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangın, bugün saat 22.00 sıralarında Yangın, bugün saat 22.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi'nde bulanan bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan bir oto yıkama dükkanında çıktı. İddiaya göre, elektrik aksamından kaynaklı çıktığı ileri sürülen yangını gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında, yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Öte yandan, aynı alışveriş merkezindeki başka bir iş yerinde ise sabah saatlerinde yangın çıktığı, yangının büyümeden söndürülüğü öğrenildi. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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