AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi - Alışveriş merkezinin teknik müdürü Hasan Kılıç - Son Dakika
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AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi - Alışveriş merkezinin teknik müdürü Hasan Kılıç

11.05.2022 15:02

Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada meydana gelen çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) bulunan mağazada meydana gelen çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Merkez Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın tavanında çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis, itfaiye ve AFAD ile 112 Acil Servis ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

İçerideki kişileri tahliye ederek AVM'yi girişlere kapatan ekipler, enkaz kaldırma çalışmasını tamamladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, çökmenin AVM'nin ikinci katındaki bir mağazanın asma katında meydana geldiğini söyledi.

Ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Vali Canbolat, "Mağazadaki enkaz kaldırıldı. Enkaz altında herhangi bir kişinin olmadığı tespit edildi. Olayda herhangi bir yaralanan da olmadı. Çökmenin nedeni araştırılıyor. Yangın nedeniyle çökme yaşandığına yönelik bilgiler doğru değil." diye konuştu.

"Alışveriş merkezimiz normal çalışma sürecine dönmüştür"

Söz konusu AVM'nin yönetiminden yapılan açıklamada ise öğle saatlerinde bir mağazanın tavanında alçıpan çökmesi yaşandığı belirtildi.

İtfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve emniyet güçlerinin hızla olay yerine intikal ederek gerekli tüm tedbirleri aldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Alışveriş merkezimiz tedbir amaçlı kısa bir süre ziyaretçilerimize kapatılmıştır ve AVM içinde bulunanlar tahliye edilmiştir. Şu saat itibarıyla alışveriş merkezimiz normal çalışma sürecine dönmüştür. Olayın sebebiyle ilgili detaylı incelemeler başlatılmıştır. Tüm çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize büyük 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiriz."

Alışveriş merkezinin teknik müdürü Hasan Kılıç ise gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle AVM'nin hızla tahliye edildiğini dile getirdi.

Alçıpan tavanın bir bölümünün çöktüğünü anlatan Kılıç, olayın nedeninin, itfaiye ve AFAD'ın çalışmaları sonucunda ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi - Alışveriş merkezinin teknik müdürü Hasan Kılıç
AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi - Alışveriş merkezinin teknik müdürü Hasan Kılıç
AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi - Alışveriş merkezinin teknik müdürü Hasan Kılıç
AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi - Alışveriş merkezinin teknik müdürü Hasan Kılıç

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Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi Tavanı çöken AVM'de AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor Tavanı çöken AVM'de AFAD ekipleri çalışmalara devam ediyor Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (2) Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (2)

alışveriş, İtfaiye, Bursa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AVM'de, bir mağazada çökme meydana geldi - Alışveriş merkezinin teknik müdürü Hasan Kılıç - Son Dakika


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