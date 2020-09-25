AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Tokat'ta bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tokat'ta bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tokat Çevre Yolu Bedestenoğlu Mahallesi'nde bulunan bir firmaya ait alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı.

Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve alevlerin tamamen binayı sardığı yangın, yan binaya da sıçradı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, gazetecilere, çok büyük bin yangın çıktığını, iş yerinde büyük hasar oluştuğunu söyledi.

Tek tesellilerinin yangında can kaybı bulunmaması olduğunu belirten Eroğlu, "Yangını ekiplerimiz kontrol altına aldı. Yangına Tokat Belediyesi ve çevre ilçelerin itfaiye ekipleri, orman işletme müdürlüğü ararözlerinin yanı sıra emniyet ekiplerimiz TOMA ile müdahale etti." dedi.

AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı
AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı
AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı
AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı

İtfaiye, Yangın, Polis, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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