AVM'de çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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AVM'de çıkan yangın söndürüldü

14 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'ndeki AVM'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye diğer ilçelerden ve İstanbul'dan itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatıyı saran alevler, kısa sürede binanın üst katlarına sıçradı.

Yangının AVM'nin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramasını engellemek için önlem alan itfaiye ekipleri, yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle alışveriş merkezindeki bazı iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli, İtfaiye, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:24 Kaynak: AA
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