Avm'de çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi-ek - Son Dakika

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Avm'de çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi-ek
12 dakika önce
AVM'de çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi-EK (RÖPORTAJLAR)
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:34 Kaynak: DHA
AVM'de çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi-EK (RÖPORTAJLAR)
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