Son Dakika Haberleri: Avm'de "Çöp Döktün" Dayağı Kamerada

Avm'de "Çöp Döktün" Dayağı Kamerada

1 saat önce

İstanbul Mecidiyeköy'de bir AVM'deki restoranın önünde Kazakistan uyruklu genç bir komi, yere çöp döktüğü iddiasıyla 5 garson tarafından başında tabak parçalandıktan sonra tekme ve yumruklarla darp edildi.

İstanbul Mecidiyeköy'de bir AVM'deki restoranın önünde Kazakistan uyruklu genç bir komi, yere çöp döktüğü iddiasıyla 5 garson tarafından başında tabak parçalandıktan sonra tekme ve yumruklarla darp edildi. Gencin burnunun kırıldığı olayda, babası da restoran müdürü tarafından dövüldü. Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'deki ünlü bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, AVM'deki bir restoranda komi olarak çalışan Kazakistan uyruklu genç, çalıştığı yerden aldığı çöpleri götürdüğü esnada bir restoranın önünde düşürdü. Bunu gören garson ile genç komi arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine diğer garsonlarda olaya karışınca tartışma bir anda tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Restoranda çalışan 5 garson bir anda gence saldırarak tekme, yumruk ve tokat atmaya başladı.

TABAĞI BAŞINDA PARÇALAYIP BURUNUNU KIRDILAR

Darp etmekle yetinmeyen saldırganlar, bir de gencin kafasında tabak kırdı. Genç darp edildiği esnada olayı duyup gelen babası da restoran müdürü ve diğer garsonlar tarafından darp edilerek yerde süründürüldü. Dakikalarca süren olay, vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, başında tabak kırılan gencin aldığı darbeler sonucu burnunun kırıldığı öğrenildi. Vatandaşların da çığlık attığı o feci kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

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