AVM'DE DİŞ TEMİZLİĞİ TARTIŞMASI - Son Dakika
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AVM'DE DİŞ TEMİZLİĞİ TARTIŞMASI

29.03.2022 14:54

BAHÇELİEVLER'de bulunan bir AVM'nin içinde stant açarak diş temizliği yapan kişiyle, Doktor musunuz Çalışma izniniz var mı diye soran, standı görüntülemeye çalışan bir diş hekimliği öğrencisi arasında tartışma çıktı.

BAHÇELİEVLER'de bulunan bir AVM'nin içinde stant açarak diş temizliği yapan kişiyle, Doktor musunuz Çalışma izniniz var mı diye soran, standı görüntülemeye çalışan bir diş hekimliği öğrencisi arasında tartışma çıktı. Tartışma anları öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de diş hekimi olmayan yabancı uyruklu kişilerce stant açılarak 'diş bakımı' yapıldı. Dün saat 15.30 sıralarında AVM'den çıkmak üzereyken standı fark eden diş hekimliği 3. sınıf öğrencisi, stant açan kişilerle tartıştı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan diş hekimliği öğrencisi, standı görüntüleyince, çalışanların tepkisiyle karşılaştığını kaydetti. Görüntülerde öğrenci Doktor musunuz Çalışma izniniz var mı diye sorarken, stanttaki kadının telefonuyla arama yapmaya çalıştığı görülüyor.

Diş hekimliği öğrencisi görüntülerde yer almayan anlarda ise gelen yabancı uyruklu kişilerden birinin videoyu silmesini istediğini, silmeyince de telefonu elinden alarak üzerine yürüdüğünü iddia etti. Yine öğrencinin iddiasına göre yabancı uyruklu kişi, güvenlik görevlileri geldiği zaman telefonu geri verdi.

AVM'DE DİŞ TEMİZLİĞİ TARTIŞMASI
AVM'DE DİŞ TEMİZLİĞİ TARTIŞMASI
AVM'DE DİŞ TEMİZLİĞİ TARTIŞMASI

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Bahçelievler, Diş Hekimi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVM'DE DİŞ TEMİZLİĞİ TARTIŞMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVM'DE DİŞ TEMİZLİĞİ TARTIŞMASI - Son Dakika
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