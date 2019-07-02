Son Dakika Haberleri: AVM'de halay çeken dinazor ve süper kahramanlar
Son Dakika Güncel Haber

AVM'de halay çeken dinazor ve süper kahramanlar

1 saat önce

Animasyon ve filmlerle hayatımıza giren karakterler, bu defa halayla karşımızda.

Herkesin, çocukluğundan bu yana hayran olduğu veya takip ettiği bir süper kahraman figürü vardır. Her yeni filmini merakla beklediğimiz süper kahramanlar, bu defa sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

HALAY ÇEKTİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dinazor ve süper kahraman kıyafetlerinin içindeki animatörler halaya durunca izleyenleri güldüren görüntüler ortaya çıktı.

AVM'de halay çeken dinazor ve süper kahramanlar
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:02 Kaynak: Bültenler
Kültür Sanat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EPGİS Başkanı Aktaş: Petrol fiyatlarındaki artıştan eşel mobil sistemi bizi koruyacak Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:05:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AVM'de halay çeken dinazor ve süper kahramanlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]