AVM'de halay çeken dinazor ve süper kahramanlar
1 saat önce
Animasyon ve filmlerle hayatımıza giren karakterler, bu defa halayla karşımızda.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:02 Kaynak: Bültenler
Herkesin, çocukluğundan bu yana hayran olduğu veya takip ettiği bir süper kahraman figürü vardır. Her yeni filmini merakla beklediğimiz süper kahramanlar, bu defa sizi hayal kırıklığına uğratabilir.
HALAY ÇEKTİLER
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dinazor ve süper kahraman kıyafetlerinin içindeki animatörler halaya durunca izleyenleri güldüren görüntüler ortaya çıktı.
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