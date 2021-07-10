AVM'de havalı tabancayla soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de bir alışveriş merkezinde havalı tabancayla soygun yapmak isterken kasiyerin direnmesi sonucu kaçan şüpheli yakalandı.

Merkez 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki AVM'de bir iş yerinde kasiyeri havalı tabancayla tehdit edip kasadaki paraları isteyen şüpheli, kasiyerin müdahalesinin ardından kaçtı.

Olay anını kaydeden iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen İ.Y, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.